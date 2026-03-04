Widzew Łódź bliski zmiany trenera. To główny kandydat

Widzew Łódź nie wiąże przyszłości z Igorem Joviceviciem, który wkrótce ma zostać zwolniony. Największe szanse na angaż ma Aleksandar Vuković. Bartłomiej Stańdo przekazał, że strony są bliskie porozumienia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Herb Widzewa Łódź

Widzew zmienia trenera. Vuković już o krok

Widzew Łódź we wtorkowy wieczór pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski. O awansie do półfinału zadecydował konkurs jedenastek. Te skuteczniej wykonywali piłkarze GKS-u Katowice, którzy finalnie wyeliminowali rywala z Łodzi.

Dla Widzewa była to ostatnia nadzieja na awans do europejskich pucharów. Pozostaje mu jedynie batalia o byt w Ekstraklasie. Sytuacja jest bardzo trudna – drużyna znajduje się w strefie spadkowej i wiosną wygrała tylko jedno spotkanie. Mecz z GKS-em Katowice miał być kluczowy dla przyszłości trenera Igora Jovicevicia. Porażka sprawia, że lada moment zostanie zwolniony.

Komunikat w tej sprawie jeszcze się nie pojawił, ale media zgodnie twierdzą, że w kolejnym meczu z Lechem Poznań zespół poprowadzi już ktoś inny. Wśród kandydatów wymieniano choćby nazwisko Czesława Michniewicza, ale najbliżej objęcia posady szkoleniowca Widzewa jest Aleksandar Vuković. Bartłomiej Stańdo przekazał, że strony są o krok od porozumienia.

Aleksandar Vuković blisko objęcia Widzewa Łódź. — Bartłomiej Stańdo (@BStando) March 4, 2026

Vuković czeka na zatrudnienie od czerwca 2025 roku. Z Piastem Gliwice wypełnił kontrakt, ale nie zdecydował się na jego przedłużenie. Od tego czasu był łączony chociażby z Legią Warszawa. Wiele wskazuje na to, że to on będzie odpowiadał za wyniki Widzewa.