Widzew blisko kolejnego transferu! Pół miliona euro za najlepszego pomocnika ligi

Widzew Łódź jest blisko drugiego zimowego wzmocnienia. Jak donosi serwis Fanatik.ro do zespołu ma dołączyć Joao Lameira. Kwota transferu ma wynieść pół miliona euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Joao Lameira może przenieść się do Widzewa Łódź

Widzew Łódź w poprzednim oknie transferowym wydał aż siedem milionów euro na wzmocnienia. Szaleństwo na rynku transferowym nie przełożyło się na wyniki w Ekstraklasie. Po 18. kolejkach mają na swoim koncie 20 punktów, co daje im 13. miejsce z punktem przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio klub z Łodzi ogłosił, że do zespołu dołączy Christopher Cheng. Teraz mają być blisko kolejnego transferu.

Z informacji serwisu Fanatik.ro wynika, że do Ekstraklasy ma trafić Joao Lameira, czyli Portugalczyk grający na pozycji defensywnego pomocnika. Co więcej, rumuńskie źródło pisze o nim jako o najlepszym defensywnym pomocniku ligi.

Aktualnie 26-latek gra w zespole Otelul Galati, do którego na stałe dołączył pół roku temu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej od stycznia 2024 do czerwca 2025 roku przebywał na wypożyczeniu w klubie. Zanim przeniósł się do Rumunii, grał w lidze rosyjskiej.

Kwota, jaką Widzew ma zapłacić za Lameirę to pół miliona euro. Warto dodać, że łodzianie to nie był jedyny klub, który interesował się piłkarzem. O pomocnika mocno zabiegał zespół FCSB. W Ekstraklasie wychowanek Sportingu ma zarabiać ok. 25 tysięcy euro miesięcznie.

Lameira w bieżących rozgrywkach wystąpił w 17 meczach, w których zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty.