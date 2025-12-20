Widzew blisko dużego transferu! To 7-krotny reprezentant Polski

Widzew Łódź nie zwalnia tempa, planując kolejny duży transfer. Z ustaleń portalu Weszło wynika, że ofertę kontraktu otrzymał Przemysław Płacheta. Sam piłkarz jest otwarty na powrót do Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Płacheta blisko powrotu do Ekstraklasy. Widzew zaproponował mu kontrakt

Widzew Łódź, choć zimowe okno transferowe nie zostało jeszcze oficjalnie otwarte, sfinalizował już trzy transakcje. Do zespołu dołączyli m.in. Christopher Cheng i Lukas Lerager. Oprócz nich nowym piłkarzem Czerwonej Armii został Osman Bukari. Reprezentant Ghany został wykupiony z Austin FC za rekordową kwotę, czyli 5 mln euro. Tym samym został najdroższym piłkarzem w historii PKO BP Ekstraklasy.

Trzy transfery na koniec 2025 roku to nie wszystko. W mediach wciąż pojawiają się pogłoski, że Widzew planuje kolejne trzy wzmocnienia. Tym razem mają to być polscy piłkarze. Ostatnio możliwość transferu do łódzkiego klubu odrzucił Dominik Marczuk.

Ostatnio pojawiła się pogłoska, że Widzew prowadzi rozmowy z Przemysławem Płachetą. Z ustaleń portalu Weszło wynika, że transfer jest bardzo możliwy. Negocjacje pomiędzy obiema stronami są na zaawansowanym etapie, a piłkarz otrzymał ofertę kontraktu. 7-krotny reprezentant Polski miał dostać propozycję trzyletniej umowy. Zostałby także jednym z najlepiej zarabiających zawodników w klubie.

Co więcej, Płacheta jest gotowy wrócić do Ekstraklasy i pozytywnie zapatruje się na transfer do Widzewa Łódź. Obecnie 27-latek broni barw Oxford United, które gra na poziomie Championship. W tym sezonie zdobył 3 gole i zaliczył asystę w 17 meczach.