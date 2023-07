IMAGO Icon Sportswire Na zdjęciu: Scott McTominay

West Ham szuka następcy Rice’a

Jednym z celów jest McTominay

Man Utd oczekuje za pomocnika 45 mln funtów

Manchester United wysoko ceni McTominaya

West Ham United poszukuje następcy Declana Rice’a. Młoty wytypowały kilku zawodników, którzy mogą trafić do klubu w miejsce reprezentanta Anglii, a jednym z nich jest gracz Manchesteru United Scott McTominay.

Według ostatnich medialnych doniesień Czerwony Diabły są skore do negocjacji, ale oczekują dość sporej kwoty odstępnego. Mówi się, że United wycenili pomocnika na 45 mln funtów, ponieważ jest on ceniony przez Erika ten Haga, a co za tym idzie, nie zamierzają się go łatwo pozbyć.

West Ham United ma zatem spory problem i będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, jeśli chce pozyskać wartościowego zawodnika. Ostatnio media informowały, że ofertę Młotów na opiewającą na 40 mln euro za Gallaghera odrzuciła Chelsea.

