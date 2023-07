Wzmocnienie lewej strony defensywny dla Jacka Magiery jest jedną z kluczowych spraw do rozstrzygnięcia. Jakub Seweryn z redakcji Sport.pl przekazał, że bliski dołączenia do Śląska Wrocław jest wychowanek Manchesteru United, Cameron Borthwick-Jackson.

Imago/Mick Haynes Na zdjęciu: Cameron Borthwick-Jackson

Wzmocnienie lewej strony obrony dla Jacka Magiery jest jedną z kluczowych kwestii

Śląsk Wrocław jest bliski zakontraktowania byłego zawodnika Manchesteru United – Camerona Borthwick-Jacksona

Anglik jest już we Wrocławiu, gdzie przejdzie testy medyczne

Śląsk sięgnie po wychowanka Manchesteru United?

Po kilku nieudanych negocjacjach wszystko wskazuje na to, że Śląsk Wrocław wreszcie dopnie transfer nowego lewego obrońcy. Jacek Magiera przekazał zarządowi, że jest to niezwykle ważna kwestia do rozwiązania. Zawodnikiem Wojskowych ma zostać wychowanek i były piłkarz Manchesteru United, Cameron Borthwick-Jackson.

Informacje na temat negocjacji z 26-latkiem przekazał Jakub Seweryn z redakcji Sport.pl. Zgodnie z jego informacjami negocjacje z zawodnikiem pozostającym obecnie bez klubu są już na zaawansowanym etapie.

Potwierdzone. Cameron Borthwick-Jackson, były piłkarz Manchesteru United, przyleciał do Wrocławia na testy medyczne i podpisanie kontraktu ze @SlaskWroclawPl. @sportpl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) July 25, 2023

Anglik jest wychowankiem Czerwonych Diabłów, z którymi rozstał się w 2020 roku. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Burton Albion, na trzecim szczeblu rozgrywkowym. W kampanii 2022/23 zanotował 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty.

Defensor przebywa już we Wrocławiu, gdzie ma przejść testy medyczne. Po nich prawdopodobnie podpisze kontrakt ze Śląskiem i zanotuje tym samym swój pierwszy zagraniczny transfer w karierze.

