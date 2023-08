IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium od początku okna transferowego poszukuje napastnika

Bawarczycy jako główny cel wyznaczyli napastnika Tottenhamu – Harry’ego Kane’a

Strony długo nie mogą się porozumieć, przez co niemiecki klub postawił ultimatum

Bayern dał Tottenhamowi ultimatum. Ważą się losy Harry’ego Kane’a

Niezmiennym celem Bayernu Monachium na letnie okienko transferowe jest pozyskanie klasowego napastnika. Na liście Bawarczyków znaleźli się Randal Kolo Muani, Victor Osimhen i Harry Kane. To właśnie Anglik jest największym marzeniem włodarzy Die Roten.

Bayern Monachium powoli traci cierpliwość do Tottenhamu, który nie zaakceptował kilku pierwszych ofert. Jak informuje Florian Plettenberg, Bawarczycy złożyli nową propozycję opiewającą na ponad 100 milionów euro. To może być ostatnia próba pozyskania Kane’a, ponieważ Jason Burt z The Telegraph twierdzi, że władze niemieckiego klubu dały Kogutom ultimatum. Ponoć Spurs muszą podjąć decyzję do północy. Jeśli nie przyjmą oferty, to Bayern jest gotowy zrezygnować z transferu i skupić się na innym piłkarzu.