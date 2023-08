Bayer Leverkusen ogłosił, że Xabi Alonso podpisał nowy kontrakt z klubem. Świeża umowa Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

IMAGO / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso jest stale doceniany przez ekspertów za swoją pracę w Niemczech. Hiszpan został wynagrodzony również przez Bayer Leverkusen, który przedstawił mu nową umowę. Szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

Alonso rozpoczął pracę z drużyną Aptekarzy w październiku 2022 roku. Od tamtej pory zespół zanotował progres i prezentuje atrakcyjny dla oka styl gry. Łącznie pod wodzą Hiszpana ekipa Bayeru Leverkusen rozegrała 37 meczów, notując 17 zwycięstw, 10 remisów i 10 porażek.

– To bardzo dobra i odprężająca podstawa do codziennej pracy. To kolejny powód, dla którego naprawdę lubię pracować z moim personelem i wszystkimi pracownikami Bayer 04. Miniony sezon oceniam pozytywnie. Ale chcę więcej, tak jak klub. Kontynuujemy prace nad tym z determinacją – powiedział Alonso po podpisaniu nowego kontraktu.