Wahlqvist kuszony przez klub z MLS. Jasne stanowisko Pogoni [NOWE INFORMACJE]

Dużo dzieje się obecnie w Pogoni Szczecin. Jak informował goal.pl klub zgodził się sprzedać Efthymisa Koulourisa do Arabii Saudyjskiej, a najnowsze informacje mówily o tym, że ofertę zza granicy ma również Linus Wahlqvist. Znamy nazwę klubu i stanowisko Pogoni.

IMAGO/ KRZYSZTOF CICHOMSKI/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Linus Wahlqvist (LKE: Pogoń Szczecin - Linfield)

Niespokojny początek sezonu

Dużo można powiedzieć ostatnio o Pogoni, ale nie to, że w klubie nic się nie dzieje. W ostatnich tygodniach kilku piłkarzy odeszło, kilku doszło, ale na tym nie koniec zmian. Goal.pl informował dziś, że Pogoń zgodziła się, choć niechętnie, sprzedać Efthymisa Koulourisa do Arabii Saudyjskiej.



Niedługo po naszym artykule Pogoń oficjalnie potwierdziła, że dała zielone światło na ten transfer. Również dziś FootballScout podał na platformie X, że możliwe jest odejście Linusa Wahlqvista. Nie padła nazwa klubu, ale z naszych ustaleń wynika, że chodzi o Minnesotę United FC, a więc klub z MLS.

To nie pierwsza próba

Według naszej wiedzy ten klub złożył kilka dni temu ofertę Pogoni, ale z informacji goal.pl wynika, że została odrzucona. Zarówno ta, jak i kilka innych, które się ostatnio pojawiły. Duma Pomorza chce, aby ten zawodnik został w klubie. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok.



A wracając do Minnesoty. Amerykanie „chodzą” za Wahlqvistem od kilku miesięcy, już dużo wcześniej próbowali go pozyskać, ale ani wtedy, ani teraz ta sztuka się nie powiodła. I w najbliższym czasie się nie powiedzie, bo w MLS okno transferowe zamyka się już dziś.