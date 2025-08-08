Man City wysłał obrońcę na wypożyczenie. Guardiola oddał go bez żalu

Vitor Reis opuścił Manchester City w poszukiwaniu regularnej gry. 19-letni stoper, który uchodzi za wielki talent, właśnie został wypożyczony na rok do hiszpańskiej Girony.

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oficjalnie: Vitor Reis zagra w Gironie

Vitor Reis nie miałby większych szans na regularne występy w pierwszej drużynie Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli. Dlatego angielski klub zdecydował się na wypożyczenie młodego zawodnika na sezon 2025/2026. Nowym zespołem utalentowanego brazylijskiego stopera będzie Girona, która oficjalnie potwierdziła jego pozyskanie. 19-latek stanie więc przed okazją na częstszą grę w jednej z najlepszych lig Europy, gdzie zbierze doświadczenie w dorosłej piłce na najwyższym poziomie.

Przenosiny do ekipy z La Ligi wydają się logicznym ruchem zdolnego defensora, ponieważ oba kluby – Manchester City oraz Girona – należą do tej samej grupy właścicielskiej, City Football Group. Dzięki temu transakcja mogła zostać przeprowadzona sprawnie i bez żadnych komplikacji. Zatem katalońska drużyna, która była rewelacją kampanii 2023/2024, zyskała kolejnego perspektywicznego piłkarza. Natomiast sam Vitor Reis będzie miał szansę, żeby zdecydowanie częściej pojawiać się na boisku.

19-letni stoper uchodzi za jeden z największych talentów brazylijskiej piłki nożnej. Młody zawodnik jest wychowankiem Palmeiras, a do Manchesteru City trafił zimą 2025 roku jako obiecujący środkowy obrońca. Mimo dużych oczekiwań, jak dotąd zdołał rozegrać tylko 4 mecze w barwach zespołu The Citizens. Wypożyczenie do Girony może okazać się dla niego kluczowym etapem w dotychczasowej karierze. W drużynie z Półwyspu Iberyjskiego młodzieżowy reprezentant Brazylii spróbuje potwierdzić, że drzemie w nim wielki potencjał.