Van Dijk trafi do hiszpańskiego giganta? To możliwy scenariusz

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

FC Barcelona może powalczyć o podpis Virgila van Dijka

Rozmowy między Liverpoolem a Virgilem van Dijkiem w sprawie nowej umowy wciąż stoją w martwym punkcie. Strony nie mogą dogadać się co do warunków finansowych, a także długości kontraktu. Przypomnijmy, że 33-letni stoper jest związany z drużyną The Reds tylko do 30 czerwca 2025 roku, więc po zakończeniu obecnego sezonu teoretycznie może stać się wolnym agentem. To na pewno przykuwa uwagę europejskich gigantów, którzy zdają sobie sprawę, że pozyskanie tak klasowego piłkarza bez żadnej kwoty odstępnego jest nie lada okazją.

Jak ujawnił kataloński dziennik “SPORT”, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Virgila van Dijka jest FC Barcelona. Włodarze Blaugrany mogą przedstawić holenderskiej gwieździe ofertę umowy, o ile ten rzeczywiście będzie dostępny na rynku za darmo. Duma Katalonii będzie chciała poważnie wzmocnić swoją linię obrony podczas najbliższego letniego okienka transferowego, a na jej celowniku znajduje się też Jonathan Tah. Według mediów 29-letni Niemiec nie planuje przedłużać wygasającej latem umowy z Bayerem Leverkusen.

W tym momencie Hansi Flick dysponuje na pozycji stopera takimi zawodnikami jak Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia oraz Inigo Martinez. Wraz z końcem aktualnej kampanii przynajmniej jeden z tych piłkarzy ma jednak opuścić Camp Nou, co najprawdopodobniej zmusi Barcelonę do działań na rynku transferowym.