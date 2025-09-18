Vinicius myśli o transferze. Gigant przygotowuje dla niego ofertę!

Vinicius Junior myśli o transferze ze względu na ostatnie decyzje Xabiego Alonso. Ofertę dla gwiazdora Realu Madryt przygotowuje Al-Hilal - poinformował portal Fichajes.

Vinicius myśli o odejściu z Realu Madryt. Oferta z Arabii Saudyjskiej

Vinicius Junior był jednym z liderów ofensywy Realu Madryt w minionych latach, ale pod wodzą Xabiego Alonso jego rola w drużynie znacząco się zmniejszyła. Brazylijczyk nie jest zadowolony z ograniczonej liczby minut i coraz częściej pojawiają się informacje, że może rozważyć odejście z klubu.

Sytuację próbuje wykorzystać Al-Hilal, które przygotowuje ofertę wartą ponad 100 milionów euro. Saudyjski gigant widzi w Viniciusie potencjał strategiczny. Chodzi zarówno o względy sportowe, jak i marketingowe. W obecnej sytuacji wysoka propozycja może być trudna do odrzucenia dla Realu Madryt.

Według hiszpańskich mediów część kibiców uważa, że sprzedaż Viniciusa byłaby błędem. Fani postrzegają go jako piłkarza zdolnego rozstrzygać mecze w pojedynkę. Inni twierdzą jednak, że jego odejście mogłoby otworzyć drogę do jeszcze lepszego funkcjonowania ofensywy z Mbappe i Rodrygo na czele.

Real Madryt stanie więc przed trudnym wyborem. Zatrzymać swoją gwiazdę czy skusić się na ogromne pieniądze z Arabii Saudyjskiej. Decyzja zapadnie najprawdopodobniej w letnim oknie transferowym w 2026 roku.

W tym sezonie Vinicius Junior zagrał w pięciu meczach, spędzając na boisku 272 minuty. W tym czasie Brazylijczyk strzelił dwa gole oraz zanotował asystę. Nie da się ukryć, że jest to bilans wyraźnie poniżej oczekiwań.