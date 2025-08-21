Media: Real planuje wielką wymianę. Vinicius za światową gwiazdę

Real Madryt latem 2026 roku może spróbować wymienić się zawodnikami z Manchesterem City. Na Santiago Bernabeu miałby powędrować Erling Haaland, a w przeciwną stronę Vinicius Junior - donosi w czwartek hiszpański portal Fichajes.net.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zamieni się klubami z Erlingiem Haalandem?

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Viniciusa Juniora, który miał spore problemy z utrzymaniem wysokiej formy. Brazylijczyk, dotychczas uznawany za jedną z największych gwiazd Realu Madryt, nie prezentował się tak dobrze, jak oczekiwali kibice oraz sztab szkoleniowy. Ponadto gwiazdor wciąż nie doszedł do porozumienia ze stołecznym klubem w sprawie przedłużenia kontraktu, co sprawia, że przyszłość lewego napastnika na Santiago Bernabeu stoi pod dużym znakiem zapytania. Niewykluczone, że temat odejścia atakującego z Madrytu powróci ze zdwojoną siłą w najbliższych okienkach transferowych.

Według najnowszych informacji mediów 25-latek niemal na pewno pozostanie w Realu na sezon 2025/2026, jednak jeśli w tym czasie nadal nie uda się uzgodnić warunków nowej umowy, to latem 2026 roku może dojść do poważnych zmian. Portal „Fichajes.net” podaje, iż władze Królewskich rozważają wymianę zawodników z Manchesterem City. Do Madrytu miałby wtedy trafić Erling Haaland, a w odwrotnym kierunku powędrowałby właśnie Vinicius Junior. Norweski snajper stworzyłby wymarzony duet w ataku z Kylianem Mbappe, dzięki czemu formacja ofensywna ekipy z Półwyspu Iberyjskiego byłaby jeszcze groźniejsza.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Choć informacje te należy traktować z dystansem, trudno zaprzeczyć, że temat przyszłości Brazylijczyka staje się coraz głośniejszy. Vinicius Junior dołączył do Realu Madryt w 2018 roku i z czasem wyrósł na jednego z najważniejszych piłkarzy zespołu Los Blancos. Na swoim koncie ma m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz trzy tytuły w La Lidze. Jego indywidualne statystyki również robią wrażenie – w barwach ekipy Królewskich rozegrał łącznie 323 mecze, zdobywając 106 goli i notując 83 asysty. Skrzydłowy w 2024 roku był nawet bliski sięgnięcia po Złotą Piłkę, ale ostatecznie prestiżową nagrodę zgarnął Rodri.