Real Madryt i Vinicius Junior od miesięcy nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Według „Sportu” rozmowy utknęły w martwym punkcie, a klub rozważa wystawienie Brazylijczyka na sprzedaż.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Jr może odejść z Realu Madryt

Vinicius Junior od dłuższego czasu negocjuje z Realem Madryt nowy kontrakt. Rozmowy zostały jednak wstrzymane z powodu wysokich żądań finansowych zawodnika. Skrzydłowy oczekuje, że stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie, co wymagałoby złamania obecnego limitu płacowego.

Według „Sportu” Florentino Perez nie chce zgodzić się na takie warunki i nie zamierza ugiąć się presji gwiazdora. Dotychczasowe maksymalne wynagrodzenie w klubie wynosiło 15 milionów euro rocznie, a obecnie dopuszcza się wzrost do 20 milionów. Dla Viniciusa to wciąż za mało – oczekuje on dodatkowej premii za podpis, która miałaby zrównoważyć różnicę w zarobkach między nim a Kylianem Mbappe.

„AS” donosi, że Real Madryt rozważa sprzedaż Viniciusa lub Rodrygo. Klub analizuje możliwość częściowego odzyskania środków wydanych na letnie wzmocnienia. Spadek formy obu Brazylijczyków oraz przyjście Mbappe sprzyjają takim decyzjom. Rodrygo ma o rok dłuższy kontrakt, więc bardziej prawdopodobna wydaje się sprzedaż Viniciusa.

Real Madryt liczy na ofertę z klubu arabskiego, która mogłaby przekonać do transferu. Jeśli żaden z graczy nie zmieni stanowiska, relacje mogą się pogorszyć do tego stopnia, że pożegnanie z jednym z nich nastąpi jeszcze tego lata. Ponadto, według mediów, Liverpool jest gotów zaoferować za Viniciusa 130 mln euro.

