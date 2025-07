Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Liverpool ruszy po Viniciusa, jeśli sprzeda Luisa Diaza

Vinicius Junior wciąż nie podpisał nowej umowy z Realem Madryt, a powodem są zbyt wygórowane oczekiwania gwiazdora. Brazylijczyk utrzymuje, że chciałby zarabiać około 30 milionów euro za sezon, co może doprowadzić do jego odejścia.

Real rzecz jasna chce przedłużyć umowę z Viniciusem, bo piłkarz jest uważany za jedną z najcenniejszych gwiazd. Jednak coraz więcej źródeł przekonuje, że Królewscy nie pozwolą mu zarabiać więcej niż Mbappe i właśnie przez to rozmowy utknęły w martwym punkcie. W przeciwieństwie do wcześniejszych doniesień nie ma pewności co do przedłużenia kontraktu, który obowiązuje tylko do 2027 roku.

Tymczasem o złożeniu oferty za Viniciusa myśli Liverpool. Jednak klub z Anfield uzależnia ten ruch od możliwego odejścia Luisa Diaza. Wpływ z transferu Kolumbijczyka miałby posłużyć jako częściowe sfinansowanie przybycia Brazylijczyka, na którego The Reds są gotowi wyłożyć około 130 mln euro. Jeśli negocjacje dotyczące odnowienia umowy się załamią, to Real może rozważyć wcześniejszą sprzedaż skrzydłowego, aby uniknąć utraty go za darmo w 2027 roku.

Vinicius publicznie deklaruje miłość do Realu oraz chęć pozostania. Natomiast bez obniżki swoich wymagań dalsza gra na Santiago Bernabeu może nie być możliwa. Florentino Perez twardo zarządza finansami Los Blancos i raczej nie zgodzi się na to, aby żądania Brazylijczyka nadszarpnęły statusem klubu.