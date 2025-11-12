Vinicius grozi Realowi Madryt. W takiej sytuacji nie podpisze kontraktu

10:57, 12. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Vinicius Junior wywołał burzę w Realu Madryt, stawiając klubowi ultimatum. Według „Defensa Central” Brazylijczyk odmówi podpisania nowego kontraktu, jeśli Xabi Alonso pozostanie szkoleniowcem Królewskich po zakończeniu sezonu.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Jr nie chce Xabiego Alonso w roli trenera Realu

Vinicius Junior znów daje o sobie znać w Realu Madryt. Jak donosi „Defensa Central”, piłkarz w rozmowie z Florentino Perezem jasno zaznaczył, że nie zamierza podpisywać nowej umowy, jeśli Xabi Alonso pozostanie trenerem drużyny. Do rozmowy miało dojść kilka dni temu, a jej skutki wywołały niemałe zamieszanie w gabinetach na Santiago Bernabeu.

Powodem konfliktu ma być niezadowolenie Viniciusa z podejścia szkoleniowca. Brazylijczyk uważa, że Alonso nie darzy go zaufaniem i ogranicza jego rolę w zespole. Dyscyplina taktyczna i decyzje personalne nowego trenera sprawiły, że skrzydłowy częściej niż dotąd siada na ławce rezerwowych, co mocno nadwyrężyło relacje między nimi.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
On jest „żołnierzem” Alonso w Realu. Odgrywa ważną rolę
Erling Haaland
Hiszpański gigant obmyślił plan na transfer Haalanda!
Vinicius Junior
Vinicius grozi Realowi Madryt. W takiej sytuacji nie podpisze kontraktu

Florentino Perez stoi teraz przed trudnym wyborem. Prezydent Realu chce zatrzymać Viniciusa na dłużej, widząc w nim filar drużyny i kluczową postać projektu sportowego. Z drugiej strony nie zamierza podważać autorytetu Alonso, który zyskał ogromny respekt w szatni dzięki swojej konsekwencji i uczciwości wobec zawodników.

Ultimatum zawodnika wywołało niepokój wewnątrz klubu. Obecny kontrakt Viniciusa obowiązuje do 2027 roku, ale jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany, Brazylijczyk mógłby wkrótce rozpocząć rozmowy z innymi klubami. Taka sytuacja byłaby ogromnym ciosem dla Realu, który widzi w nim następcę legend takich jak Cristiano Ronaldo.

Nie wiadomo jeszcze, czy Florentino Perez ulegnie presji piłkarza. Pewne jest jedno. Relacje między Viniciusem a Alonso są poważnie nadszarpnięte, a napięcie w szatni Królewskich rośnie. Sprawa ta może stać się największym wyzwaniem dla władz Realu Madryt w najbliższych miesiącach.

Zobacz również: Juventus zdradził szczegóły ws. przyszłości Vlahovicia. To wiele zmienia