Vinicius dostał radę ws. Realu Madryt. To zrobiłby Neymar

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt. Umowa wygasa latem 2027 roku. OK Diario informuje, że Neymar poradził rodakowi, aby podpisał nowy kontrakt z klubem.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Neymar namawia Viniciusa, aby podpisał nowy kontrakt z Realem

Vinicius Junior od miesięcy prowadzi rozmowy z Realem Madryt ws. wygasającego kontraktu w czerwcu 2027 roku. Hiszpańskie media nie potrafią jednoznacznie określić, czy umowa zostanie podpisana, czy nie. Jednocześnie pojawia się coraz więcej doniesień o potencjalnym transferze. Ostatnio do grona klubów, które są nim zainteresowane dołączył m.in. Manchester City i Newcastle.

Na ten moment z medialnych doniesień wynika, że nastąpił przełom w negocjacjach. Vinicius Junior miał obniżyć oczekiwania finansowe, co przybliżyło go do podpisania nowego kontraktu. Niewykluczone, że udział w decyzji piłkarza miał były gracz FC Barcelony – Neymar.

Z informacji serwisu OK Diario wynika, że Neymar udzielił rady byłemu koledze z reprezentacji. Poradził mu, aby podpisał nową umowę z Realem Madryt, zaznaczając, żeby nie popełnił tego samego błędu co on, gdy zdecydował się odejść z Barcelony. Co więcej, aktualny gracz Santosu uważa, że jeśli Vinicius chce zdobyć Złotą Piłkę, to musi zostać w Madrycie i kontynuować karierę w Realu.

Wątpliwości co do przyszłości 25-latka nie wynikają jedynie z kwestii kontraktowych i finansowych. Dużo mówi się o rzekomym konflikcie z Xabim Alonso. Tamtejsze media opisują relację na linii trener – zawodnik jako mocno napięte, o czym ma świadczyć m.in. podział w szatni.

W tym sezonie Vinicius wystąpił w 19 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 7 asyst.