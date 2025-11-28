Vinicius podjął decyzję ws. kontraktu i poinformował o tym Real

Vinicius Junior jest bardzo blisko podpisania nowego kontraktu. Po trudnych negocjacjach w końcu obniżył oczekiwania finansowe. Real Madryt już wie, że gwiazdor chce zostać - informuje Mundo Deportivo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior jest o krok od podpisania kontraktu z Realem Madryt

Real Madryt przed startem Klubowych Mistrzostw Świata rozpoczął nową erę w historii klubu. Carlo Ancelotti, który odpowiadał za wyniki zespołu, opuścił drużynę, a jego miejsce zajął Xabi Alonso. Jednocześnie na Bernabeu trafiło kilku młodych zawodników, którzy mają zabezpieczyć poszczególne pozycje na wiele lat. W międzyczasie trwały również rozmowy kontraktowe z jedną z największych gwiazd.

Plotki o tym, że Vinicius Junior może opuścić Real Madryt, przybierały na sile z każdym tygodniem, od momentu, gdy Xabi Alonso został trenerem. Nie jest tajemnicą, że ich relacje nie należą do najlepszych. Ponadto sytuacji nie pomagał fakt, że umowa piłkarza wygasa latem 2027 roku. W takim przypadku sprzedaż latem przyszłego roku byłaby ostatnią szansą, aby na nim zarobić.

W Madrycie chcą jednak zatrzymać Viniciusa, ale na swoich warunkach. W trakcie negocjacji postawili twarde warunki, nie zgadzając się na wysokie żądania finansowe piłkarza. Okazuje się, że wyszło im to na dobre, ponieważ Brazylijczyk w końcu poszedł im na rękę. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że 25-latek obniżył oczekiwania płacowe i jest o krok od podpisania nowej umowy z Realem.

Mimo konfliktu z Alonso zarówno Vinicius, jak i Real chcą kontynuować współpracę. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak długo będzie obowiązywać nowy kontrakt.