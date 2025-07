Vinicius dostał dwie wielkie oferty. Dlatego przerwał rozmowy z Realem

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius przerwał rozmowy, bo kuszą go dwa inne kluby

Vinicius Junior w ostatnich dniach ponownie wzbudził wielkie wątpliwości. Wszystko zaczęło się od fatalnego występu Brazylijczyka w przegranym meczu z PSG na Klubowych Mistrzostwach Świata. Tuż po zakończeniu spotkania na piłkarza spadła fala krytyki za brak zaangażowania. Efektem tego miało być zaplanowanie przez Real Madryt szczerej rozmowy z gwiazdorem.

W międzyczasie pojawiły się informacje o tym, że Vinicius przerwał rozmowy z Realem Madryt w sprawie przedłużenia umowy. Z kolei inne źródła przedstawiły nieco odmienną wersję, według której negocjacje między piłkarzem a klubem już jakiś czas temu utknęły w martwym punkcie. Wszystko z powodu zbyt dużych wymagań finansowych Brazylijczyka. Rzekomo oczekuje on aż 30 milionów euro za sezon, na co nie chce się zgodzić Florentino Perez.

Real Madryt jest poważnie zaniepokojony całą sytuacją, bo bardzo chciałby zatrzymać gwiazdora u siebie. Tymczasem otoczenie piłkarza zasugerowało mu wstrzymanie się z decyzją, aby poznać wszystkie opcje. Według portalu Fichajes.net zainteresowanie Viniciusem wykazały dwa kluby, a mianowicie Manchester City i PSG. Ponoć zawodnik dostał oferty, które są trudne do przebicia. Ponadto do złożenia propozycji szykuje się Liverpool.

Astronomiczne żądania Viniciusa i nieczysta gra skłania Real Madryt do wystawienia go na sprzedaż. Królewscy nie chcieliby dopuścić do wolnego transferu zawodnika, bo to naraziłoby klub na ogromne straty finansowe. Tego lata za Brazylijczyka ekipa z Santiago Bernabeu mogłaby otrzymać kwotę nawet ponad 150 mln euro. Pytanie tylko, czy znalazłby się chętny na Viniego.