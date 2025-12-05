Vinicius dogadał się z Alonso. Wiadomo, co z przyszłością gwiazdy

Vinicius Junior i Xabi Alonso zażegnali konflikt, który trwał od czerwca. Jak donosi dziennik AS, piłkarz całkowicie przekonał się do filozofii trenera. Co więcej, w przyszłym roku wznowione zostaną rozmowy ws. podpisania nowego kontraktu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Xabi Alonso

Vinicius Junior i Xabi Alonso zażegnali konflikt!

Vinicius Junior był jednym z kilku zawodników, którzy nie byli zadowoleni ze zmiany trenera. Real Madryt po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Carlo Ancelottim. Jego obowiązki przejął były piłkarz klubu – Xabi Alonso. Zatrudnienie hiszpańskiego taktyka wiązało się z wieloma zmianami w drużynie. Ucierpiał na nich 25-latek, który przestał być centralną postacią Los Blancos.

Powoli jego sytuacja ulega jednak zmianie. Alonso zdecydował się zmienić rolę Viniciusa i pozwolił mu grać jako drugi napastnik. Jak się okazuje, była to część wniosków, jakie obie strony wyciągnęły po wspólnym spotkaniu. Dziennik AS przekazał, że obaj panowie rozmawiali o bieżącej sytuacji i konflikcie, o jakim rozpisywały się media. Nieporozumienia zostały rozwiązane, a konflikt odszedł w niepamięć.

Z inicjatywą zażegnania konfliktu miał wyjść Vinicius. Brazylijczyk chciał wyjaśnić sytuację i przekonać trenera, że jest całkowicie przekonany do jego projektu. Wygląda również na to, że nastąpił zwrot akcji ws. przyszłości zawodnika. Do tej pory jego przyszłość stała pod dużym znakiem zapytania. Natomiast według najnowszych doniesień przedłużenie umowy ma być tylko kwestią czasu. W przyszłym roku wznowione zostaną rozmowy kontraktowe, które mają zakończyć się podpisaniem dokumentów. Obecny kontrakt wygasa w 2027 roku.

Na ten moment Vinicius Junior ma na swoim koncie 342 spotkania dla Realu Madryt, w których zdobył 111 goli i zanotował 90 asyst.