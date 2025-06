Victor Osimhen w letnim okienku może wzmocnić Liverpool. Jak się okazuje, w szeregach The Reds doszło do spotkania, w którym omówiono kwestie potencjalnego transferu Nigeryjczyka - podaje "GiveMeSport".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Liverpool zorganizował spotkanie ws. transferu Victora Osimhena

Victor Osimhen przed minionym sezonem popadł w konflikt z SSC Napoli. Negatywna sytuacja sprawiła, że nigeryjski gwiazdor trafił na roczne wypożyczenie do Galatasaray. Napastnik na tureckich boiskach potwierdził swoją wartość i dziś jest jednym z największych łakomych kąsków na rynku transferowym. 26-latek wzbudza bowiem olbrzymie zainteresowanie.

Najnowsze medialne doniesienia sugerowały, że Victor Osimhen znalazł się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. I w tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje portal „GiveMeSport”. Otóż wewnątrz klubu z Anfield Road doszło do spotkania, w którym omówiono kwestie potencjalnego transferu reprezentanta Nigerii. Mistrzowie Anglii zdają sobie sprawę, że sprowadzenie napastnika nie będzie wcale taką prostą sprawą.

Brytyjska prasa zaznacza, że Liverpool ma świadomość olbrzymich oczekiwań finansowych Victora Osimhena. Kwestia potencjalnych pensji została poruszona na ostatnim spotkaniu. The Reds mają nadzieje, że Nigeryjczyk zgodzi się na mniejszą pensją. A przekonać ma go do tego marka, jaką niewątpliwe są obecni mistrzowie Anglii.

Victor Osimhen w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Galatasaray. 26-latek może się pochwalić znakomitymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 37 trafień, a także osiem asyst.