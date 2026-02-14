Osimhen bohaterem hitowego transferu?! Poważne zainteresowanie

18:28, 14. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Victor Osimhen wkrótce może zmienić barwy klubowe. Jak się okazuje, Nigeryjczyk może być bohaterem hitu transferowego. Napastnik Galatasaray trafił bowiem na celownik Bayernu Monachium - przekazuje Ekrem Konur.

Victor Osimhen
Obserwuj nas w
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Bayern Monachium obserwuje Victora Osimhena

Victor Osimhen od miesięcy jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Już tego lata mówiło się o hitowej przeprowadzce reprezentanta Nigerii, ale ten ostatecznie wylądował w Galatasaray. Wydaje się, że turecka przygoda napastnika wkrótce się zakończy. 27-latek wciąż wzbudza olbrzymie zainteresowanie i tuzy europejskiego futbolu myślą o jego pozyskaniu.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Victora Osimhena przekazuje Ekrem Konur. Otóż Nigeryjczyk rzeczywiście wkrótce może opuścić Galatasaray i być bohaterem głośnej przeprowadzki. Napastnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec bacznie rozglądają się za nowym snajperem, a 27-latek jest jednym z kandydatów.

Bayern Monachium też rozpoczął poszukiwania nowego napastnika, ponieważ pod znakiem zapytania stoi przyszłość w klubie Harry’ego Kane’a. Kontrakt Anglika wygasa w przyszłym roku, a mistrzowie Niemiec już rozpoczęli poszukiwania następcy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celowniku znajduje się także Igor Thiago.

Victor Osimhen natomiast w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce Galatasaray. Statystyki reprezentanta Nigerii są bardzo dobrze. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 15 trafień, a także trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź