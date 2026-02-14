Victor Osimhen wkrótce może zmienić barwy klubowe. Jak się okazuje, Nigeryjczyk może być bohaterem hitu transferowego. Napastnik Galatasaray trafił bowiem na celownik Bayernu Monachium - przekazuje Ekrem Konur.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Bayern Monachium obserwuje Victora Osimhena

Victor Osimhen od miesięcy jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Już tego lata mówiło się o hitowej przeprowadzce reprezentanta Nigerii, ale ten ostatecznie wylądował w Galatasaray. Wydaje się, że turecka przygoda napastnika wkrótce się zakończy. 27-latek wciąż wzbudza olbrzymie zainteresowanie i tuzy europejskiego futbolu myślą o jego pozyskaniu.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Victora Osimhena przekazuje Ekrem Konur. Otóż Nigeryjczyk rzeczywiście wkrótce może opuścić Galatasaray i być bohaterem głośnej przeprowadzki. Napastnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec bacznie rozglądają się za nowym snajperem, a 27-latek jest jednym z kandydatów.

Bayern Monachium też rozpoczął poszukiwania nowego napastnika, ponieważ pod znakiem zapytania stoi przyszłość w klubie Harry’ego Kane’a. Kontrakt Anglika wygasa w przyszłym roku, a mistrzowie Niemiec już rozpoczęli poszukiwania następcy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celowniku znajduje się także Igor Thiago.

Victor Osimhen natomiast w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce Galatasaray. Statystyki reprezentanta Nigerii są bardzo dobrze. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 15 trafień, a także trzy asysty.