Bayern Monachium powoli przygotowuje się na rozstanie z Harrym Kanem, do którego może dojść w przyszłym roku. Bawarczycy wytypowali nastepcę Anglika. Wybór padł na Igora Thiago z Brentfordu - informuje "Fussball Daten".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Igor Thiago zastąpi Harry’ego Kane’a w Bayernie Monachium?

Bayern Monachium nie musi obecnie narzekać na problemy na pozycji napastnika. Harry Kane znakomicie odnalazł się na niemieckiej ziemi i godnie zastępuje Roberta Lewandowskiego. W obozie mistrzów Bundesligi jednak są obawy, że wkrótce współpraca z Anglikiem może zostać zakończona. Kontrakt napastnika wygasa bowiem 30 czerwca 2027 roku.

Jak się okazuje, Bayern Monachium nie pozostaje bezczynnie i rozgląda się za następcą Harry’ego Kane’a. Serwis „Fussball Daten” przekazuje, że trop mistrzów Niemiec prowadzi do Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań bawarskiego zespołu znalazł się Igor Thiago, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu. Brazylijczyk zatem jest typowany na następcę angielskiego snajpera.

Bayern Monachium jednak musi mieć na uwadze, że nie jest jedyną drużyną, która obserwuje Igora Thiago. Rewelacja obecnego sezonu Premier League znajduje się też na celowniku Manchesteru City. Zapowiada się zatem ekscytująca walka transferowa o brazylijskiego napastnika. Czas pokaże, który zespół wygra rywalizację.

Igor Thiago w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Brentfordu. Statystyki Brazylijczyka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także jedną asystę.