Osimhen na radarze europejskiej potęgi. Wróci do topowej ligi?

23:22, 5. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  FootMercato.net

Bayern Monachium bacznie monitoruje sytuację Victora Osimhena - donosi serwis FootMercato.net. Nigeryjski napastnik imponuje formą w Galatasaray Stambuł.

Victor Osimhen
Obserwuj nas w
Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Bayern Monachium myśli o ściągnięciu Victora Osimhena

Victor Osimhen od kilku sezonów należy do grona najlepszych napastników na świecie. Reprezentant Nigerii imponuje formą w barwach Galatasaray Stambuł, czym przyciąga uwagę największych europejskich klubów. Niewykluczone, że mierzący 186 centymetrów snajper już podczas najbliższego letniego okienka transferowego ponownie trafi do jednej z czołowych lig na Starym Kontynencie. Zainteresowanie usługami 27-letniego atakującego jest bowiem bardzo duże, a kilka potęg poważnie rozważa złożenie oferty za napastnika.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W ostatnich miesiącach Osimhen był łączony między innymi z Juventusem, Barceloną, Manchesterem United, Arsenalem oraz Paris Saint-Germain. Jak poinformował serwis „FootMercato.net”, do wyścigu o podpis Nigeryjczyka dołączył również Bayern Monachium.

Bawarczycy chcą mieć przygotowaną jakąś alternatywę na wypadek ewentualnego odejścia Harry’ego Kane’a, choć wiele wskazuje na to, że angielski gwiazdor może wkrótce przedłużyć kontrakt z mistrzem Niemiec. Teoretycznie Osimhen mógłby stworzyć duet z Kanem w linii ataku Bayernu, aczkolwiek taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

52-krotny reprezentant Nigerii, który w Turcji występuje od prawie dwóch lat, w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 6 asyst. Galatasaray zapłaciło za niego około 75 milionów euro i jak dotąd nie może żałować tej inwestycji. W swoim piłkarskim CV rosły snajper ma również występy w takich klubach jak SSC Napoli, VfL Wolfsburg, LOSC Lille czy Royal Charleroi Sporting Club. Największym sukcesem w jego dotychczasowej karierze pozostaje mistrzostwo Serie A zdobyte w kampanii 2022/2023.