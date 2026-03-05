Osimhen na radarze europejskiej potęgi. Wróci do topowej ligi?

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Bayern Monachium myśli o ściągnięciu Victora Osimhena

Victor Osimhen od kilku sezonów należy do grona najlepszych napastników na świecie. Reprezentant Nigerii imponuje formą w barwach Galatasaray Stambuł, czym przyciąga uwagę największych europejskich klubów. Niewykluczone, że mierzący 186 centymetrów snajper już podczas najbliższego letniego okienka transferowego ponownie trafi do jednej z czołowych lig na Starym Kontynencie. Zainteresowanie usługami 27-letniego atakującego jest bowiem bardzo duże, a kilka potęg poważnie rozważa złożenie oferty za napastnika.

W ostatnich miesiącach Osimhen był łączony między innymi z Juventusem, Barceloną, Manchesterem United, Arsenalem oraz Paris Saint-Germain. Jak poinformował serwis „FootMercato.net”, do wyścigu o podpis Nigeryjczyka dołączył również Bayern Monachium.

Bawarczycy chcą mieć przygotowaną jakąś alternatywę na wypadek ewentualnego odejścia Harry’ego Kane’a, choć wiele wskazuje na to, że angielski gwiazdor może wkrótce przedłużyć kontrakt z mistrzem Niemiec. Teoretycznie Osimhen mógłby stworzyć duet z Kanem w linii ataku Bayernu, aczkolwiek taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

52-krotny reprezentant Nigerii, który w Turcji występuje od prawie dwóch lat, w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 6 asyst. Galatasaray zapłaciło za niego około 75 milionów euro i jak dotąd nie może żałować tej inwestycji. W swoim piłkarskim CV rosły snajper ma również występy w takich klubach jak SSC Napoli, VfL Wolfsburg, LOSC Lille czy Royal Charleroi Sporting Club. Największym sukcesem w jego dotychczasowej karierze pozostaje mistrzostwo Serie A zdobyte w kampanii 2022/2023.