PressFocus Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Verratti podjął decyzję. Chce tego lata odejść z Paris Saint-Germain

30-latek prezentuje w bieżącym sezonie kiepską formę. Pomimo tego klub nie zamierza oddać go bez walki

Do tego zespół chcący sprowadzić pomocnika, musi mieć baczenie na jego długą umowę i wysoką pensję

Verratti chce odejść, ale PSG mu tego nie ułatwi

Przed Paris Saint-Germain niezwykle gorące letnie okienko. Z klubem niemal na pewno pożegna się Lionel Messi, powrócił też – jak co pół roku – temat odejścia Neymara. Już od kilku tygodni we francuskich mediach pojawiają się też informacje o chęci zmiany otoczenia przez Marco Verrattiego. Reprezentant Włoch trafił do Paryża w 2012 roku i chce spróbować nowego wyzwania.

Mogłoby się wydawać, że kiepska forma 30-latka powinna ułatwić mu odejście. Nic z tego. Liderzy tabeli Ligue 1 nie zamierzają bowiem ułatwiać mu sprawy. Obecna umowa Verrattiego wiąże go z klubem do 2026 roku, a PSG nigdy nie było znane jako łatwy w odbiorze negocjator. Do tego ewentualny nabywca musi wziąć pod uwagę niezwykle wysoką pensję filigranowego pomocnika. Możemy się spodziewać, że czeka nas kolejna długa transferowa saga.

Verratti rozegrał w tym sezonie 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich asystę.

