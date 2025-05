Manchester United przygotowuje ofertę za reprezentanta Brazylii

Manchester United rozważa złożenie oferty za Vandersona - donosi brytyjski portal GiveMeSport. Wahadłowy AS Monaco jest wyceniany na 30 milionów funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Vanderson może przenieść się do Manchesteru United

Manchester United awansował do finału Ligi Europy, gdzie zmierzy się z Tottenhamem Hotspur, ale na ligowym podwórku pokazuje się z fatalnej strony. Przypomnijmy, że podopieczni Rubena Amorima mają na swoim koncie tylko 39 punktów, przez co plasują się na bardzo odległej 16. pozycji w tabeli Premier League. W związku z tym podczas najbliższego letniego okienka transferowego dojdzie do wielu zmian w składzie drużyny Czerwonych Diabłów.

Jak dowiedział się brytyjski serwis „GiveMeSport”, angielski klub nie wyklucza wzmocnienia pozycji prawego obrońcy i dlatego rozważa zakontraktowanie Vandersona. 23-letni wahadłowy na co dzień przywdziewa koszulkę AS Monaco, z którym udało mu się awansować do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Wartość rynkowa bocznego defensora jest szacowana na około 30 milionów funtów, więc Manchester United musiałby liczyć się z podobnym wydatkiem.

Pięciokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach monakijskiego zespołu od stycznia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Stadion Ludwika II za 11 milionów euro z Gremio, którego jest wychowankiem. W zakończonej kampanii prawy obrońca rozegrał 41 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 5 asyst. Warto dodać, że sytuacji utalentowanego wahadłowego przyglądają się także inni giganci ze Starego Kontynentu – Tottenham Hotspur, Manchester City, Liverpool, SSC Napoli, AC Milan oraz FC Barcelona.