Van Dijk zaapelował do władz Liverpoolu. Należy odwołać głośny transfer

Virgil van Dijk zwrócił się do władz Liverpoolu z prośbą o odwołanie transferu. Holender chciałby, aby Joe Gomez pozostał w drużynie - przekazał Lewis Steele z Daily Mail.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk chce zablokować transfer Joe Gomeza

Ostatnie dni okna transferowego przynoszą coraz więcej emocji w Liverpoolu. Klub poważnie rozważa sprowadzenie Marca Guehiego z Crystal Palace, co mogłoby oznaczać odejście Joe Gomeza. Anglik jest mocno kuszony przez Milan, który według doniesień Matteo Moretto jest blisko porozumienia w sprawie transferu za 15 milionów euro.

Virgil van Dijk został zapytany o sytuację swojego wieloletniego kolegi po meczu z Arsenalem. – Oczywiście, że chcę, aby został, to mój przyjaciel! Ale to nie tak działa. Nie ja tu decyduję, to nie jest przyjazny biznes. Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział kapitan The Reds cytowany przez Lewisa Steele’a z Daily Mail.

Dla Gomeza odejście oznaczałoby zakończenie ponad dekady gry na Anfield. Obrońca, mimo wielu kontuzji, zawsze potrafił dać drużynie solidne wsparcie, gdy był potrzebny. Jego transfer otworzyłby drogę do sprowadzenia Guehiego, który w Crystal Palace pełni funkcję kapitana i w ostatnim sezonie sięgnął z klubem po Puchar Anglii.

Jeśli transakcja z Milanem dojdzie do skutku, Liverpool czeka kolejna duża zmiana w defensywie. Klub już wcześniej dokonał kilku wzmocnień na różnych pozycjach. W tym kontekście słowa Van Dijka pokazują, że nawet kapitan zespołu nie ma zbyt dużego wpływu na biznesowe decyzje klubu.