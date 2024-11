Urbański może zmienić klub w Serie A. Góralski zdradził nazwę

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Słyszałem, że Urbański ma propozycję z Juventusu – zdradza Góralski

Reprezentacja Polski już jutro zmierzy się z Portugalią w 5. kolejce Ligi Narodów. Na zgrupowaniu w Porto przebywa między innymi Kacper Urbański. Środkowy pomocnik przed Euro 2024 wywalczył miejsce w kadrze i regularnie pojawia się na boisku. W czasie europejskiego czempionatu dwukrotnie rozpoczynał mecz w wyjściowej jedenastce.

Inaczej sytuacja wygląda w Bologni, gdzie Urbański nie może liczyć na regularną grę. Od początku sezonu rozegrał tylko 8 spotkań, lecz na murawie spędził łącznie 331 minut. Brak pewnego miejsca reprezentanta Polski w składzie Rossoblu został poruszony w jednym z programów na Kanale Sportowym. Mateusz Borek rozmawiał między innymi z Jackiem Góralskim o sytuacji 20-latka w klubie.

Były reprezentant naszego kraju, a obecnie piłkarz Wieczystej Kraków przekazał zaskakujące informacje nt. Urbańskiego. Według niego jednym z powodów, przez który Polak nie pojawia się za często na boisku jest fakt, że ma na stole ofertę z innego klubu. Wspomnianą drużyną ma być Juventus, czyli jedna z najlepszych drużyn w Serie A.

Dlaczego Kacper Urbański nie gra w Bolonii?



🗣️ Jacek Góralski: „Słyszałem, że ma propozycję z Juventusu. Nie chce podpisać nowej umowy z Bologną i może dlatego tak to się toczy” 🔥 pic.twitter.com/I2MeKXPyVq — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 14, 2024

Warto zaznaczyć, że Urbański nadal nie podpisał nowego kontraktu z Bologną. Obecne warunki umowy obowiązują tylko do końca czerwca 2025 roku. Jeśli w najbliższym czasie pomocnik nie dojdzie do porozumienia z Rossoblu, to w styczniu będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem.

Urbański w seniorskim zespole Bologni zadebiutował w maju 2021 roku podczas meczu z Genoą. Łącznie w barwach klubu wystąpił jak dotąd w 35 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. Na stadio Renato Dall’Ara trafił zimą 2021 roku za łączną kwotę ok. 900 tysięcy euro.