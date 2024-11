Man United chce wymienić zawodników. Gyokeres za młodą gwiazdę

Manchester United latem przyszłego roku chce sprowadzić do klubu Viktora Gyokeresa. Jak podaje portal MEN jedna z opcji to wymiana zawodników z dopłatą. Do Sportingu mógłby trafić Joshua Zirkzee.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres za Zirkzee z dopłatą, oto plan Man United na wielki transfer

Manchester United od poniedziałku (11 listopada) ma nowego trenera. Obowiązki menadżera, które jeszcze do niedawna pełnił Erik ten Hag przejął Ruben Amorim. Portugalczyk przeniósł się na Old Trafford ze Sportingu CP, podpisując kontrakt do 2027 roku.

Zatrudnienie 39-latka w Manchesterze United niemal od razu wywołało poruszenie w mediach. Powodem tego jest fakt, że Amorim w poprzednim klubie współpracował z jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników. Viktor Gyokeres przez ostatnie miesiące przymierzany był do kilku topowych klubów w Europie. Wśród zainteresowanych znajdują się również Czerwone Diabły.

Zaskakujące informacje ws. potencjalnego transferu Szweda na Old Trafford przekazał portal Manchester Evening News. Ich zdaniem przedstawiciele Manchesteru United biorą pod uwagę wymianę zawodników z dodatkową opłatą. W zamian za Gyokeresa do Lizbony miałby powędrować nowy nabytek Czerwonych Diabłów – Joshua Zirkzee. Holender dołączył do 20-krotnego mistrza Anglii latem bieżącego roku, lecz jak na razie nie zachwyca formą. W 17 meczach zdobył tylko jedną bramkę.

Co ciekawe Sporting już wcześniej postanowił, że Gyokeres będzie dostępny na rynku transferowym w promocyjnej cenie. W kontrakcie napastnika widnieje klauzula o wartości 83 milionów funtów. Portugalczycy są jednak skłonni sprzedać snajpera za 20 mln funtów mniej.

Gyokeres w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie 23 bramki i 4 asysty w 18 meczach.