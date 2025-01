Urbański na radarze znanego klubu. Jest na krótkiej liście życzeń

Kacper Urbański, choć nie gra regularnie w Bologni to przykuwa uwagę innych drużyn. Z informacji Corriere dello Sport wynika, że Polak znalazł się na radarze Lazio.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański alternatywą dla Lazio, Orły wyżej cenią umiejętności Casadeiego

Kacper Urbański w poprzednim sezonie ku zaskoczeniu wielu ekspertów przebił się do pierwszego składu Bologni. Pod okiem Thiago Motty rozegrał 25 spotkań, notując jedną asystę. Na murawie spędził łącznie 1079 minut we wszystkich rozgrywkach.

Dobre występy na Półwyspie Apenińskim zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Co więcej, Michał Probierz powołał go na Mistrzostwa Europy 2024, gdzie Urbański dwukrotnie rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Nieoczekiwanie sytuacja pomocnika zmieniła się w momencie, gdy Rossoblu zatrudnili Vincenzo Italiano. Nowy trener rzadko stawia na utalentowanego 20-latka.

W bieżących rozgrywkach Urbański ma na swoim koncie zaledwie 12 spotkań, lecz zaledwie 484 minuty spędzone na boisku. Dlatego też w mediach często pojawiają się spekulacje o zmianie barw klubowych. Jak podaje dziennik Corriere dello Sport, reprezentant Polski znalazł się w orbicie zainteresowań Lazio. Biancocelesti aktualnie szukają pomocnika, lecz ich uwagę skupia Cesare Casadei. Urbański, choć jest na krótkiej liście obserwowanych zawodników, to rozważany jest jako alternatywa w przypadku fiaska transferowego z udziałem Włocha.

Bologna na chwilę obecną spisuje się powyżej oczekiwań w Serie A. Mimo utraty kluczowych zawodników zespół trenera Italiano zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów tracą 6 oczek, lecz mają o jedno spotkanie rozegrane mniej niż Lazio, które plasuje się na 4. miejscu.