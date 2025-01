Kiwior częścią dużego transferu. Arsenal rusza po gwiazdę La Ligi

Sportimage Ltd / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwiro i Mikel Arteta

Kiwior może zostać częścią transakcji na linii Arsenal – Real Sociedad

Arsenal coraz głośniej myśli o przeprowadzeniu hitowego transferu pod koniec zimowego okna transferowego. Nie od dziś wiadomo, że Kanonierzy myślą o pozyskaniu Martina Zubimendiego. Mikel Arteta ma obsesję na punkcie swojego rodaka i poprosił zarząd o sprowadzenie pomocnika Realu Sociedad.

Transfer sam w sobie nie powinien być żadnym problemem, ponieważ Zubimendi ma w kontrakcie wpisaną klauzulę wykupu. Zainteresowany klub może pozyskać Hiszpana za 60 milionów euro. Arsenal liczy jednak na to, że dojdzie do porozumienia z prezydentem Realu Sociedad ws. niższej kwoty transferu. W tym celu angielski klub jest gotów oddać w rozliczeniu aż dwóch zawodników.

Z informacji portalu El Nacional wynika, że częścią dużego transferu może zostać Jakub Kiwior. Reprezentant Polski jest postacią drugoplanową w zespole Kanonierów. Część mediów sugeruje, że jego przygoda z Arsenalem powoli dobiega końca, a w kuluarach toczą się nawet rozmowy z niektórymi klubami z Bundesligi. Oprócz naszego rodaka do Realu Sociedad przenieść się może także Takehiro Tomiyasu, który w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz w Premier League.

Kiwior do Arsenalu przeniósł się zimą 2023 roku ze Spezii za ok. 20 milionów euro. Od momentu transferu wystąpił w 52 meczach, w których strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.