Urban liczy na kolejne transfery Górnika Zabrze. “Więcej odeszło niż przyszło”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban wierzy, że Górnik wzmocnią kolejni zawodnicy

Górnik Zabrze od początku czerwca jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Klub z Górnego Śląska opuściło wielu ważnych zawodników, w tym Daniel Bielica, Dani Pacheco czy Sebastian Musiolik. Z Trójkolorowymi pożegna się również Lawrence Ennali, który przeniesie się do MLS. Górnik jednak bardzo szybko uzupełnił też kadrę dzięki transferom takich zawodników, jak Josema, Filip Majchrowicz, Aleksander Buksa czy Partik Hellebrand, z czego bardzo zadowolony jest Jan Urban.

– To jest bardzo ważne i rzeczywiście tak jest, chociaż dopóki okienko trwa to można spodziewać się transferów do klubu i z klubu. Na pewno myślimy jeszcze o tym, żeby ktoś do nas przyszedł, bo jak sobie liczę to wychodzi mi, że więcej zawodników odeszło niż przyszło, dlatego liczę, że ktoś do nas dołączy. Ale faktycznie można powiedzieć, że ta kadra jest dosyć szybko skompletowana, bo często było tak, że zawodnicy przychodzili zdecydowanie później. Ja jestem z tego zadowolony – przyznał Jan Urban w rozmowie z klubowymi mediami.

– Zmian w składzie jest dużo. Można nawet powiedzieć, że bardzo dużo, bo jeśli policzymy zawodników, którzy byli i odeszli, a byli zawodnikami podstawowymi to robi się dosyć duża liczba w stosunku do jedenastki, która zakończyła poprzedni sezon. Musimy się dostosować do takich sytuacji. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie przebudowy składu, bo odeszło siedmiu piłkarzy z podstawowego składu. Ale ja jestem zadowolony z tego, co widzę na treningach. Wydaje mi się, że nowi zawodnicy bardzo szybko się adoptują. Zarówno w treningach, jak i sparingach pokazali się z dobrej strony, chociaż wielu z nich jest w różnym momencie przygotowań – dodał.

Zobacz również: Bramkarz Realu Madryt może trafić do Machesteru City. Chce go Guardiola