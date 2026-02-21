Chelsea na łowach we Francji. Obserwuje sytuację zdolnego defensora

Chelsea słynie ze świetnego skautingu, a najnowszym zawodnikiem przymierzanym do londyńskiego klubu jest Tylel Tati - podaje francuska gazeta L'Equipe.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Tylel Tati przymierzany do Chelsea

Chelsea słynie z doskonałego skautingu, co potwierdziły ostatnie okienka transferowe. Na Stamford Bridge trafili tacy zawodnicy jak Estevao, Dario Essugo czy Mamadou Sarr. Włodarze klubu z zachodniego Londynu zamierzają kontynuować politykę pozyskiwania młodych i utalentowanych piłkarzy, którzy mogą przez wiele lat stanowić o sile drużyny The Blues i zapewnić jej stabilną przyszłość sportową.

Niewykluczone, że kolejnym nabytkiem zwycięzców Klubowych Mistrzów Świata w ramach tej strategii będzie Tylel Tati. 18-letni francuski stoper na co dzień występuje w barwach FC Nantes, gdzie imponuje regularną oraz pewną grą w defensywie.

Jego postawa nie umknęła uwadze skautów Chelsea, jednak londyńczycy będą musieli stoczyć ciężką walkę o podpis zawodnika. Perspektywicznemu obrońcy przyglądają się bowiem również inni giganci – tacy jak Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain.

Młodzieżowy reprezentant Francji jest wychowankiem INF Clairefontaine, a do akademii FC Nantes przeniósł się w 2023 roku. Przed obecnym sezonem awansował do pierwszego zespołu i od razu stał się ważną postacią ekipy Kanarków. W bieżącej kampanii rozegrał 19 spotkań, spędzając na murawie 1652 minuty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 12 milionów euro.