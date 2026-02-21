Chelsea na łowach we Francji. Obserwuje sytuację zdolnego defensora

12:53, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  L'Equipe

Chelsea słynie ze świetnego skautingu, a najnowszym zawodnikiem przymierzanym do londyńskiego klubu jest Tylel Tati - podaje francuska gazeta L'Equipe.

Liam Rosenior - nowy trener Chelsea
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Tylel Tati przymierzany do Chelsea

Chelsea słynie z doskonałego skautingu, co potwierdziły ostatnie okienka transferowe. Na Stamford Bridge trafili tacy zawodnicy jak Estevao, Dario Essugo czy Mamadou Sarr. Włodarze klubu z zachodniego Londynu zamierzają kontynuować politykę pozyskiwania młodych i utalentowanych piłkarzy, którzy mogą przez wiele lat stanowić o sile drużyny The Blues i zapewnić jej stabilną przyszłość sportową.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Niewykluczone, że kolejnym nabytkiem zwycięzców Klubowych Mistrzów Świata w ramach tej strategii będzie Tylel Tati. 18-letni francuski stoper na co dzień występuje w barwach FC Nantes, gdzie imponuje regularną oraz pewną grą w defensywie.

Jego postawa nie umknęła uwadze skautów Chelsea, jednak londyńczycy będą musieli stoczyć ciężką walkę o podpis zawodnika. Perspektywicznemu obrońcy przyglądają się bowiem również inni giganci – tacy jak Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain.

Młodzieżowy reprezentant Francji jest wychowankiem INF Clairefontaine, a do akademii FC Nantes przeniósł się w 2023 roku. Przed obecnym sezonem awansował do pierwszego zespołu i od razu stał się ważną postacią ekipy Kanarków. W bieżącej kampanii rozegrał 19 spotkań, spędzając na murawie 1652 minuty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 12 milionów euro.