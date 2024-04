dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Simakan

Mohamed Simakan to jeden z filarów defensywy RB Lipska

Piłkarzem interesują się m.in. Tottenham oraz Newcastle

Klauzula odstępnego za zawodnika wynosi aż 70 milionów euro

Wielkie pieniądze w grze

Mohamed Simakan to ważny element układanki trenera Marco Rose. Ze względu na swoją uniwersalność wzbudza on spore zainteresowanie na rynku transferowym. Francuz może występować zarówno jako boczny i środkowy obrońca, a także wahadłowy. W niemieckich mediach spekuluje się, że obrońca może wkrótce opuścić RB Lipsk.

Jak poinformował Philipp Hinze z niemieckiego Sky Sport, klauzula odstępnego za Francuza wynosi aż 70 milionów euro. Simakan jest związany umową z Lipskiem do czerwca 2027 roku, jednak wiele wskazuje na to, że opuści on klub dużo wcześniej.

Obrońcą zainteresowane mają być m.in. Tottenham oraz Newcastle. Oba zespoły rozglądają się na rynku za wzmocnieniami w obronie, a Simakan mógłby być ciekawym uzupełnieniem w formacjach defensywnych tych drużyn. Zarówno “Koguty”, jak i “Sroki” preferują grę wysoko ustawioną linią obrony, w czym dobrze mógłby odnajdować się Francuz.

Gdyby piłkarz zdecydował się na transfer do Tottenhamu, nie byłby pierwszym piłkarzem, który wykonał ruch na linii Lipsk – Londyn. Zimą tego roku wypożyczony do angielskiego zespołu został Timo Werner.