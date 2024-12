Endrick ma za sobą trudny początek w Realu. To może być przełom

Źródło: AS

Endrick był sprowadzony do Realu Madryt za 35 milionów euro, ale wciąż czeka na swoją szansę, by zaistnieć w pierwszej drużynie. Choć początkowo jego wejście do zespołu budziło nadzieje, obecnie młody Brazylijczyk nie dostaje zbyt wielu okazji i ma problem w zdobyciu zaufania trenera Carlo Ancelottiego.