De Jong coraz bliżej rozstania z Barceloną. Obie strony są zgodne, co do jednego

ANP / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong latem rozważy oferty transferowe

Frenkie De Jong ma za sobą trudny okres. Po pięciu miesiącach rehabilitacji powrócił do gry, ale dotychczas wystąpił w zaledwie dwóch meczach w podstawowym składzie – w La Liga przeciwko Realowi Sociedad oraz w Lidze Mistrzów z Crveną Zvezdą. To znacznie mniej, niż można było oczekiwać od piłkarza, który wcześniej był filarem drużyny.

Trener Hansi Flick stara się znaleźć dla De Jonga miejsce w bardziej ofensywnej roli, aby zapewnić mu czas na boisku, ale nie jest to łatwe zadanie. W środku pola Marc Casado, wychowanek akademii, stał się kluczowym graczem, a Pedri jest niepodważalnym liderem drugiej linii. Dodatkowo nowi zawodnicy, tacy jak Dani Olmo, oraz świetna forma ofensywnych graczy, sprawiają, że De Jong ma ograniczone możliwości gry.

Sytuacja kontraktowa De Jonga również komplikuje jego przyszłość. Barcelona nie rozważa przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach, a klub chętnie zmniejszyłby swoje zobowiązania finansowe, oszczędzając na wysokiej pensji zawodnika. Jednocześnie Flick docenia jego umiejętności i chciałby, aby Holender pozostał w drużynie.

Mimo to “Sport” donosi, że Holender nie ma już statusu nietykalnego w zespole Barcelony. Co więcej, gracz również jakiś czas temu zmienił nastawienie i jest skory rozważyć transfer. Wygląda na to, że obie strony są pewne, że nie ma sensu kontynuować współpracy na siłę, a jeśli latem nadarzy się odpowiednia oferta to prawdopodobnie De Jong z niej skorzysta. Niedawno pojawiła się informacja, że pomocnikiem interesuje się Borussia Dortmund.