Barcelona szuka zmiennika dla Kounde. Obserwuje holenderską perełkę

FC Barcelona monitoruje postępy Tristana Gooijera. 21-letni Holender w katalońskim zespole miałby pełnić rolę zmiennika Julesa Kounde - podaje serwis SportsMole.co.uk.

Tristan Gooijer monitorowany przez Barcelonę

FC Barcelona ma nadzieję, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dysponować odpowiednimi środkami na wzmocnienia składu. Jednym z priorytetów Dumy Katalonii jest pozyskanie nowego prawego obrońcy, którego zadaniem będzie odciążenie Julesa Kounde, mocno eksploatowanego w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Co prawda zimą na Camp Nou trafił Joao Cancelo, aczkolwiek jego wypożyczenie z Al-Hilal najprawdopodobniej nie zamieni się w transfer definitywny. Z tego powodu kataloński klub rozgląda się za młodszą i bardziej perspektywiczną opcją w celu jakości na boku defensywy.

Jak informuje w poniedziałkowe popołudnie brytyjski serwis „SportsMole.co.uk”, Barcelona bacznie monitoruje rozwój Tristana Gooijera. 21-letni Holender od kilkunastu miesięcy przebywa na wypożyczeniu w PEC Zwolle, dokąd trafił z Ajaksu Amsterdam. Prawy obrońca imponuje formą w obecnym sezonie, zwracając uwagę skautów hiszpańskiego giganta. Niewykluczone, że mistrz La Ligi zdecyduje się złożyć za niego ofertę już latem.

W trwającej kampanii Gooijer wystąpił w 17 spotkaniach i zdobył 3 bramki, co potwierdza jego ofensywne usposobienie. Młodzieżowy reprezentant Holandii wcześniej zdążył zadebiutować w pierwszym zespole Ajaksu, rozgrywając 13 meczów, jednak w celu regularniejszej gry zdecydował się na czasowy pobyt w Zwolle, co było dobrą decyzją. Barcelona musiałaby zapłacić za utalentowanego defensora około 20 milionów euro.