Barcelona szuka zmiennika dla Kounde. Obserwuje holenderską perełkę

Tristan Gooijer monitorowany przez Barcelonę

FC Barcelona ma nadzieję, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dysponować odpowiednimi środkami na wzmocnienia składu. Jednym z priorytetów Dumy Katalonii jest pozyskanie nowego prawego obrońcy, którego zadaniem będzie odciążenie Julesa Kounde, mocno eksploatowanego w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Co prawda zimą na Camp Nou trafił Joao Cancelo, aczkolwiek jego wypożyczenie z Al-Hilal najprawdopodobniej nie zamieni się w transfer definitywny. Z tego powodu kataloński klub rozgląda się za młodszą i bardziej perspektywiczną opcją w celu jakości na boku defensywy.

Jak informuje w poniedziałkowe popołudnie brytyjski serwis „SportsMole.co.uk”, Barcelona bacznie monitoruje rozwój Tristana Gooijera. 21-letni Holender od kilkunastu miesięcy przebywa na wypożyczeniu w PEC Zwolle, dokąd trafił z Ajaksu Amsterdam. Prawy obrońca imponuje formą w obecnym sezonie, zwracając uwagę skautów hiszpańskiego giganta. Niewykluczone, że mistrz La Ligi zdecyduje się złożyć za niego ofertę już latem.

W trwającej kampanii Gooijer wystąpił w 17 spotkaniach i zdobył 3 bramki, co potwierdza jego ofensywne usposobienie. Młodzieżowy reprezentant Holandii wcześniej zdążył zadebiutować w pierwszym zespole Ajaksu, rozgrywając 13 meczów, jednak w celu regularniejszej gry zdecydował się na czasowy pobyt w Zwolle, co było dobrą decyzją. Barcelona musiałaby zapłacić za utalentowanego defensora około 20 milionów euro.