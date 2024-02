Transfery. Autor głośnego gola opuści Serie A

Luis Muriel zdobył prawdopodobnie najładniejszego gola w tym sezonie. Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz ten nie dokończy rozgrywek w Serie A. Jego transfer dopina Orlando Magic z MLS.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Luis Muriel

Luis Muriel zdobył pięknego gola przeciwko Milanowi

Piłkarz ten jest blisko zmiany klubu

Możliwe, że trafi do drużyny z MLS

Autor pięknego gola blisko zmiany klubu

O Luisie Murielu było głośno w grudniu, gdy po uderzeniu piętką trafił do siatki w spotkaniu Atalanty Bergamo z AC Milanem. Teraz zawodnik jest bliski opuszczenia Serie A i trafienia do MLS.

Jak donoszą włoskie media, negocjacje Atalanty Bergamo z Orlando City są zaawansowane. Co godne podkreślenia obie strony mają dużo czasu na zamknięcie negocjacji. W przypadku MLS okienko transferowe wygasa dopiero 22 lutego.

Co godne podkreślenia obecna umowa Kolumbijczyka z Atalantą wygasa już w czerwcu 2024 roku. Oznacza to, że jeśli zostanie w Bergamo to po sezonie odejdzie za darmo.

Czytaj także: Atalanta szuka wzmocnień w Anglii. Na celowniku pomocnik Birmingham City