fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Flick sprowadzi do Barcelony gwiazdę Bayernu?

FC Barcelona planuje poważnie się wzmocnić, tak aby w kolejnym sezonie skutecznie rywalizować o najwyższe cele. Priorytetem jest sprowadzenie Nico Williamsa, który miałby być odpowiedzią na transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Na tym oczywiście nie koniec, bowiem za konieczne uznaje się wzmocnienie drugiej linii. Jeszcze za czasów Xaviego Hernandeza był to podstawowy, palący problem. Hansi Flick w pierwszej kolejności skupia się na zasileniu skrzydeł, ale oczywiście nie zapomina o kupnie nowego środkowego pomocnika.

Jednym z głównych kandydatów Barcelony jest Joshua Kimmich, który w przeszłości z powodzeniem współpracował z Flickiem. Niemiecki szkoleniowiec chciałby sprowadzić do Katalonii gwiazdora Bayernu Monachium. Szanse na przeprowadzenie hitowej operacji są dość spore, bowiem 29-latek w dalszym ciągu nie podjął żadnej konkretnej decyzji. Bawarczycy powoli tracą cierpliwość, gdyż nie mogą dopuścić do utraty swojego zawodnika za darmo. Jego kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2025 roku i póki co nie ma przesłanek, które sugerowałyby jego przedłużenie. Jeśli Kimmich nie przystanie na propozycję Bayernu, zostanie sprzedany już tego lata.

Bayern oczekuje kwoty w okolicach 30-40 milionów euro. Barcelona przymierza się już do bardzo dużego wydatku na Williamsa, więc trudno przewidzieć, czy będzie ją stać również na transfer Kimmicha. Spośród wszystkich pomocników, z którymi była w ostatnim czasie łączona, wzmocnienie drugiej linii Kimmichem wydaje się być najbardziej prawdopodobne.

Zobacz również: Szczęsny podjął decyzję w sprawie transferu. Wiadomo, gdzie będzie chciał grać