fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona reaguje na transfer Mbappe

Real Madryt sfinalizował niedawno ekscytującą sagę z udziałem Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor po wielu latach przymiarek wreszcie wylądował na Santiago Bernabeu. Królewscy dobili kapitalnego interesu, bowiem sprowadzili go w ramach wolnego transferu, tuż po wygaśnięciu jego kontraktu z Paris Saint-Germain. Budują tym samym fenomenalny zespół, oparty na zawodnikach względnie młodych i bardzo utalentowanych. Mbappe stworzy wybitny tercet ofensywny z Jude Bellinghamem oraz Viniciusem Juniorem.

W Katalonii bardzo spokojnie podchodzą do tego wzmocnienia odwiecznego rywala. Uważa się, że odpowiedzią na transfer Mbappe do Realu Madryt będzie sprowadzenie Nico Williamsa. Barcelona czekała do zakończenia Euro 2024, by na dobre przystąpić do prac nad tym hitowym wzmocnieniem. W najbliższych dniach porozumienie z reprezentantem Hiszpanii powinno zostać osiągnięte.

Obóz Barcelony jest przekonany, że tak duży transfer będzie bardzo pozytywnym impulsem również poza boiskiem i niejako traktuje się Williamsa właśnie jako odpowiedź na przenosiny Mbappe do Madrytu. Athletic Club na sprzedaży gwiazdora ma zarobić 58 milionów euro. To duża kwota, natomiast Joan Laporta przekonuje, że Blaugrana w obecnej sytuacji finansowej jest w stanie takową transakcję przeprowadzić.

Williams na Euro 2024 udowodnił, że jest piłkarzem z najwyższej półki. Wspólnie z Hiszpanią zgarnął tytuł, strzelając cennego gola w finale.