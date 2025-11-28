Tottenham może pójść na całość. Chce pozyskać reprezentanta Francji

Tottenham Hotspur rozgląda się za styczniowymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, na celowniku Kogutów znalazł się reprezentant Francji. A jest nim Maghnes Akliouche z AS Monaco - informuje Sacha Tavolieri.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Maghnes Akliouche celem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie imponuje formą. Podopieczni Thomasa Franka przegrali swoje ostatnie dwa mecze. Przed tygodniem Koguty zostały rozgromione w derbach przez Arsenal 1:4, a kilka dni temu uznały wyższość Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów 3:5. Londyńczycy chcą jak najszybciej poprawić swoją sytuację i już rozglądają się za wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez Sachę Tavolieriego dowiadujemy się, że Tottenham Hotspur ma jasny cel na styczniowe okienko transferowe. Koguty są gotowe wzmocnić skład reprezentantem Francji. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Maghnes Akliouche, który na co dzień reprezentuje barwy AS Monaco.

Tottenham Hotspur jest zdeterminowany, aby pozyskać Francuza. Skauci londyńskiego zespołu wybrali się nawet do Azerbejdżanu, aby z bliska obserwować pomocnika podczas meczu reprezentacji. Władze Kogutów widzą w 23-latku brakujący element w układance Thomasa Franka. Czas pokaże, czy wychowanek akademii US Torcy finalnie wyląduje na boiskach Premier League.

Maghnes Akliouche w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce AS Monaco. Francuski pomocnik może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.