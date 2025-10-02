Tottenham szykuje głośny transfer. Prosto z Liverpoolu

22:05, 2. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Tottenham Hotspur rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, jeden z tropów Kogutów prowadzi do Liverpoolu. Na ich celowniku znalazł się bowiem Joe Gomez - informuje "CaughtOffside".

Na zdjęciu: Thomas Frank

Joe Gomez wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur od początku sezonu prezentuje się w kratkę. Podopieczni Thomasa Franka zdołali pokonać Manchester City (2:0), by kilka tygodni później podzielić się punktami z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów (2:2). Koguty chcieliby bić się o najważniejsze trofea, ale potrzebne są im wzmocnienia. Klub już zaczął rozglądać się za piłkarzami, których będzie mógł pozyskać w niedalekiej przyszłości.

Jednych z głównych celów Tottenhamu Hotspur jest sprowadzenie nowego defensora. Warto podkreślić, że przyszłość Cristiana Romera oraz Micky’ego van de Vena w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Koguty zwróciły swoją uwagę na Liverpool. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Joe Gomez.

Angielski defensor wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno 28-latek był łączony z przeprowadzką na Półwysep Apeniński, ponieważ chciał pozyskać go AC Milan. Finalnie do transferu nie doszło, a zawodnik pozostał ostatecznie na Anfield Road. Jednak mistrzowie Premier League niespecjalnie wiążą z nim przyszłość.

Joe Gomez reprezentuje barwy Liverpoolu od 2015 roku. Dotychczas angielski obrońca rozegrał 244 spotkania w koszulce The Reds. Nie udało mu się wpisać na listę strzelców, ale może się pochwalić 10. asystami.

