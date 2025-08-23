Tottenham Hotspur zamierza tego lata wzmocnić jeszcze ofensywę. Jak się okazuje, Koguty mogą sięgnąć po posiłki z Atletico Madryt. Na ich radarze znalazł się Alexander Sorloth - podaje "TalkSPORT".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Alexander Sorloth na radarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur udanie rozpoczął nowy sezon Premier League. Podopieczni Thomasa Franka po dwóch kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw. W sobotnie popołudnie udało im się pokonać na wyjeździe Manchester City rezultatem 2:0. Tymczasem władze klubu chcą jeszcze pozyskać nowego napastnika, który konkurowałby z Richarlisonem o miejsce w podstawowym składzie.

Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje serwis „TalkSPORT”. Otóż Tottenham Hotspur w ostatnich dniach letniego okienka może dokonać głośnego wzmocnienia. Zainteresowanie Kogutów wzbudził bowiem Alexander Sortloth z Atletico Madryt. Londyńczycy poważnie rozważają pozyskanie reprezentanta Norwegii.

Sprowadzenie Alexandra Sorlotha może nie być problemem dla Tottenhamu Hotspur. Atletico Madryt niespecjalnie wiąże plany z napastnikiem. Jeśli na ich stole pojawiłaby się odpowiednia oferta, to byliby skłonni ją zaakceptować. Obecnie jednak nie są znane oczekiwania finansowe Los Colchoneros.

Alexander Sorloth w ubiegłorocznym letnim okienku dołączył do Atletico Madryt z Villarrealu. Los Colchoneros zapłacili za przyjście napastnika aż 32 miliony euro. Dotychczas Norweg rozegrał 54 spotkania pod okiem Diego Simeone. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 24 trafienia, a także dwie asysty.