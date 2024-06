Tottenham Hotspur dołączył do wyścigu o podpis Chrisa Fuehricha ze Stuttgartu - przekazał dziennik BILD. 26-letni skrzydłowy to cel transferowy również Bayernu Monachium.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Chris Fuehrich

Chris Fuehrich wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Chris Fuehrich był odkryciem ostatniego sezonu Bundesligi, który jego VfB Stuttgart sensacyjnie zakończył na 2. miejscu w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że 26-letni skrzydłowy podczas najbliższego letniego okienka transferowego zmieni otoczenie i zrobi krok naprzód w swojej karierze. Czterokrotny reprezentant Niemiec od dawna wzbudza bowiem zainteresowanie Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund, a teraz do walki o jego pozyskanie dołączył również gigant Premier League.

Jak poinformował niemiecki dziennik “BILD”, Chris Fuehrich znalazł się na celowniku angielskiego Tottenhamu Hotspur. Lewy napastnik podobno preferuje jednak przeprowadzkę na Allianz Arenę, a przynajmniej tak wynikało z poprzednich raportów tamtejszych mediów. Gwiazda Stuttgartu ponoć od dziecka jest kibicem Bayernu Monachium i taki transfer byłby dla niego spełnieniem marzeń. Przyszłość bardzo cenionego atakującego powinna wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach.

Chris Fuehrich w 38 meczach zakończonej kampanii strzelił 9 goli i zaliczył 7 asyst, czym przyczynił się do awansu drużyny Die Roten do Ligi Mistrzów. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia niemieckiego zawodnika na 28 milionów euro. Kontrakt piłkarza ze Stuttgartem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.