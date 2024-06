Liverpool przeczesuje rynek transferowy przed letnim okienkiem. Celem The Reds może być Alan Varela z FC Porto - poinformował w sobotę Football Insider.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Alan Varela

Alan Varela przykuł uwagę Liverpoolu. Argentyńczyk trafi na Anfield?

Liverpool od następnej kampanii będzie miał nowego trenera – Juergena Kloppa zastąpi Arne Slot. Holenderski szkoleniowiec ma zamiar budować drużynę The Reds po swojemu, dlatego spodziewane są zmiany w składzie zespołu Czerwonych. Umowa Thiago Alcantary wygasa już 30 czerwca, więc Liverpool szuka na rynku nowego pomocnika. Według najnowszych informacji “Football Insidera” Alan Varela z FC Porto może stać się celem klubu z Anfield Road.

Młodzieżowy reprezentant Argentyny to czołowy zawodnik ekipy Smoków, z którą w ostatnim sezonie dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie w konkursie rzutów karnych ostatecznie musiała ona uznać wyższość Arsenalu. Alan Varela koszulkę portugalskiego klubu z powodzeniem przywdziewa od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio do Dragao za 8 milionów euro ze słynnego Boca Juniors, którego ceniony pomocnik jest wychowankiem.

Alan Varela w 44 spotkaniach zakończonej kampanii strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia gwiazdę FC Porto na 35 milionów euro, ale wydaje się, że za 22-latka trzeba będzie zapłacić większe pieniądze. Kontrakt Argentyńczyka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co działa na korzyść Portugalczyków.