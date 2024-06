Inter Mediolan zainteresowany zawodnikiem rewelacji z La Liga

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Arnau Martinez

Inter Mediolan celuje w obrońcę rewelacji La Liga

Inter Mediolan szykuje się już do letniego okna transferowego. W klubie z Serie A po zmianie właściciela może dojść do kilku zmian. Tymczasem już pojawiały się ciekawie wieści o zainteresowaniu ze strony Nerazzurrich defensorem Girony. CalcioMercato twierdzi, że na radarze mediolańskiej ekipy znalazł się Arnau Martinez. Włoski klub podobno już wysłał ofertę, wynoszącą pięć milionów euro za piłkarza. W szeregach aktualnych mistrzów Włoch młody gracz miałby być następcą Denzela Dumfriesa.

Holenderski zawodnik co prawda ma kontrakt do 2025 roku. Niemniej ostatnio coraz częściej pojawiają się głosy, że piłkarz może zostać sprzedany, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie przedłużenia umowy. Na dzisiaj taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, przekonuje włoskie źródło.

Ewentualny transfer z udziałem Arnau Martineza może dawać do zrozumienia, że Inter nie tylko myśli o wzmocnieniu zespołu na najbliższy sezon, ale bierze też pod uwagę to, że zawodnik może być wzmocnieniem zespołu na lata. 21-letni zawodnik jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej FC Barcelony. W ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, notując w nich trzy asysty. Rynkowa wartość Katalończyka wynosi dzisiaj 10 milionów euro. Arnau Martinez ma kontrakt ważny z Gironą do końca czerwca 2025 roku.

