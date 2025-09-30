Tottenham przechytrzy Liverpool, Real i Barcelonę? Spurs są faworytem do sprowadzenia gwiazdy

Marc Guehi może zmienić klub już w styczniu, ponieważ jego kontrakt z Crystal Palace wygaśnie po zakończeniu sezonu. Jak podaje CaughtOffside, faworytem do sprowadzenia obrońcy jest Tottenham.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Marc Guehi na celowniku wielu klubów

Marc Guehi od kilku miesięcy jest łączony z wieloma klubami. Reprezentant Anglii był blisko przejścia do Liverpoolu, ale rozmowy latem zakończyły się fiaskiem. Crystal Palace nie chce jednak ryzykować jego odejścia za darmo, dlatego jest gotowe wysłuchać ofert. Klub liczy na kwotę w okolicach 20–30 milionów euro, choć ze względu na kończący się kontrakt cena może spaść.

Tottenham Hotspur za sprawą 25-latka chce wzmocnić defensywę. Stoper miałby zapewnić stabilność w obronie zespołu prowadzonego przez Thomasa Franka. Spurs są zdania, że byłby to korzystny transfer zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Jak sugeruje portal „CaughtOffside” londyński klub jest obecnie faworytem do sprowadzenia zawodnika.

Sam piłkarz jest zainteresowany zmianą otoczenia. O Anglika pyta również Liverpool, który nie zrezygnował ze starań o pozyskanie gwiazdy Orłów. Do wyścigu włączyli się także Manchester United, który szuka następcy Harry’ego Maguire’a i Manchester City. Real Madryt i Barcelona także śledzą rozwój sytuacji i mogą wkrótce złożyć swoje oferty.

Odejście Guehiego z Crystal Palace wydaje się przesądzone i pozostaje jedynie pytanie, czy wybierze Premier League, czy też obierze inny kierunek.

