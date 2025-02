Tottenham rozważa przebudowę. Odejść może ikona klubu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Tottenham otwarty na sprzedaż Heung-Min Sona

Tottenham w ostatnich latach kojarzony był głównie z dwoma fantastycznymi piłkarzami. Pierwszy z nich to Harry Kane, który został sprzedany latem 2023 roku do Bayernu Monachium za prawie 100 milionów euro. Drugi zawodnik to Heung-Min Son, który niedawno przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2026 roku.

Fakt, że południowokoreański piłkarz związał się z Kogutami nową umową, może nie mieć zbyt dużego znaczenia. Najnowsze informacje sugerują, że już latem 32-latek może opuścić londyński zespół. Zainteresowanych nie brakuje, ponieważ już w przeszłości do transferu Sona przymierzały się kluby z Saudi Pro League.

Portal givemesport.com zasugerował, że Tottenham poważnie rozważa przebudowę kadry pierwszego zespołu. W związku z tym pojawił się pomysł sprzedaży Heung-Min Sona. Byłaby to również okazja do zarobienia na zawodniku, zanim jego umowa dobiegnie końca. Biorąc ten fakt pod uwagę zarząd Spurs jest otwarty na jego odejście.

Oprócz jednej z największych gwiazd klubu niepewna jest również przyszłość Richarlisona oraz Timo Wernera. Wszyscy trzej gracze zarabiają łącznie ok. 445 tysięcy funtów tygodniowo. Ewentualne pozbycie się ich sprawi, że Tottenham zaoszczędzi sporą kwotę na ich pensjach.

W aktualnym sezonie Tottenham nie potrafi ustabilizować formy. W Premier League podopieczni Ange Postecoglou zajmują dopiero 14. miejsce z dorobkiem 27 punktów. Nad strefą spadkową mają zaledwie 10 punktów przewagi.