Tottenham poluje na wielką gwiazdę. Szykuje 85 mln euro

Tottenham chce sprowadzić Rodrygo. Jak informuje serwis "CaughtOffise", Koguty są skłonne zapłacić nawet 85 mln euro, co sprawia, że transfer może okazać się bardzo realny.

Tottenham idzie po Rodrygo

Tottenham Hotspur planuje ruszyć po poważne wzmocnienie ofensywy. Klub z Londynu miał nawiązać kontakt z Florentino Perezem, a celem rozmów stał się Rodrygo, który od miesięcy szuka stabilizacji w Realu Madryt. Xabi Alonso nie traktuje Brazylijczyka jako zawodnika niezbędnego w swoim projekcie, a to oznacza, że Królewscy mogą być skłonni przyjąć korzystną ofertę.

Rodrygo nie gra regularnie i coraz wyraźniej przegrywa rywalizację o miejsce w składzie. Choć potrafi występować na każdej pozycji w ataku, jego czas gry maleje, co czyni styczniowe odejście realnym scenariuszem. Tottenham liczy, że mógłby stać się jego pierwszym wyborem. Londyńczycy szukają piłkarza, który natychmiast podniesie poziom finalizacji akcji, bo liczba bramek drużyny jest w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań.

W Anglii Rodrygo był wielokrotnie określany jako „wyjątkowy zawodnik”, a regularne granie mogłoby w końcu pozwolić mu wskoczyć na poziom światowej klasy. Premier League daje napastnikom ogromne pole do rozwoju, a Tottenham mógłby zapewnić mu rolę jednego z liderów ofensywy. Jednocześnie także inne kluby z ligi obserwują sytuację, co może tylko zwiększyć napięcie wokół jego nazwiska.

Oferta 85 mln euro to wysoka kwota, ale Tottenham uważa, że w dłuższej perspektywie transfer Brazylijczyk może się spłacić. Real Madryt również ma o czym myśleć, bo środki z takiego transferu pozwoliłyby wzmocnić kilka newralgicznych pozycji. Dla obu stron zima może okazać się momentem ważnych decyzji.

