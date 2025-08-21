Tottenham przegrał batalię z Arsenalem. Już celuje w dwie inne gwiazdy

18:43, 21. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Miguel Delaney

Tottenham był dogadany z Eberechim Eze, ale ten finalnie wybrał Arsenal. Wobec tego, Koguty wskazały dwie inne gwiazdy Premier League, które chcą sprowadzić.

Savinho
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Savinho

Rogers czy Savinho? Tottenham wybiera nową gwiazdę

Tottenham zaliczył udaną inaugurację ligowego sezonu, ale w klubie mają świadomość, że kadra nie jest jeszcze wystarczająco mocna, by z powodzeniem radzić sobie na kilku frontach. Odejście Heung-min Sona oraz kontuzja Jamesa Maddisona skłaniają do zasilenia ofensywy przynajmniej jednym dodatkowym piłkarzem. Wydawało się, że do drużyny Thomasa Franka dołączy Eberechi Eze. Strony były dogadane, ale ostatecznie do gry wszedł Arsenal, który przejął gwiazdora Crystal Palace. Zapłaci za niego 60 milionów funtów.

Władze Tottenhamu nie załamują się po tym niepowodzeniu. Celem pozostaje wzmocnienie ofensywy, dlatego szybko wytypowano nowych kandydatów. Wygląda na to, że Koguty będą wybierać między dwoma świetnymi piłkarzami z Premier League – Savinho a Morganem Rogersem. Ten pierwszy już był wcześniej łączony z londyńczykami, gdyż Manchester City jest otwarty na jego sprzedaż. Rogers z kolei był przymierzany do Chelsea, ale Aston Villa nie była szczególnie chętna na sprzedaż.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze i trener Chelsea
Chelsea chce ich sprzedać. Maresca skreślił dwie gwiazdy
Erik ten Hag - trener Bayeru Leverkusen
Bayer wypożyczył perełkę Manchesteru City. Spore nadzieje
Vinicius Junior
Media: Real planuje wielką wymianę. Vinicius za światową gwiazdę

Tottenham już skontaktował się z otoczeniem Rogersa, a także pozostaje od dawna w grze o Savinho. Kluczowa w tym przypadku będzie kwestia finansowa – niewykluczone, że obaj będą drożsi od Eze, który był pierwotnym wyborem.