Tottenham był dogadany z Eberechim Eze, ale ten finalnie wybrał Arsenal. Wobec tego, Koguty wskazały dwie inne gwiazdy Premier League, które chcą sprowadzić.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Savinho

Rogers czy Savinho? Tottenham wybiera nową gwiazdę

Tottenham zaliczył udaną inaugurację ligowego sezonu, ale w klubie mają świadomość, że kadra nie jest jeszcze wystarczająco mocna, by z powodzeniem radzić sobie na kilku frontach. Odejście Heung-min Sona oraz kontuzja Jamesa Maddisona skłaniają do zasilenia ofensywy przynajmniej jednym dodatkowym piłkarzem. Wydawało się, że do drużyny Thomasa Franka dołączy Eberechi Eze. Strony były dogadane, ale ostatecznie do gry wszedł Arsenal, który przejął gwiazdora Crystal Palace. Zapłaci za niego 60 milionów funtów.

Władze Tottenhamu nie załamują się po tym niepowodzeniu. Celem pozostaje wzmocnienie ofensywy, dlatego szybko wytypowano nowych kandydatów. Wygląda na to, że Koguty będą wybierać między dwoma świetnymi piłkarzami z Premier League – Savinho a Morganem Rogersem. Ten pierwszy już był wcześniej łączony z londyńczykami, gdyż Manchester City jest otwarty na jego sprzedaż. Rogers z kolei był przymierzany do Chelsea, ale Aston Villa nie była szczególnie chętna na sprzedaż.

Tottenham już skontaktował się z otoczeniem Rogersa, a także pozostaje od dawna w grze o Savinho. Kluczowa w tym przypadku będzie kwestia finansowa – niewykluczone, że obaj będą drożsi od Eze, który był pierwotnym wyborem.