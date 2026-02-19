Tottenham Hotspur pracuje nad transferem. Londyńczycy polują na pomocnika z Serie A

Tottenham Hotspur w pogoni za Lorenzo Pellegrinim - donosi Calciomercato.com. Kontrakt włoskiego pomocnika w Romie wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Lorenzo Pellegrini na radarze Tottenhamu

Tottenham Hotspur dołączył do wyścigu o Lorenzo Pellegriniego. 29-letni pomocnik Romy latem może opuścić Serie A na zasadzie wolnego transferu. Według włoskiego portalu Calciomercato.com, londyński klub jest bardzo zainteresowany 36-krotnym reprezentantem Italii, a działania w sprawie zawodnika podobno napędza tymczasowy menedżer Igor Tudor.

Chorwacki trener niedawno objął zespół po Thomasie Franku, podpisując kontrakt do końca sezonu. Jego pierwszym sprawdzianem będą derby północnego Londynu z Arsenalem w nadchodzącą niedzielę. Tudor doskonale zna Pellegriniego z wcześniejszych etapów swojej kariery w Juventusie, Lazio i Udinese.

Pellegrini spędził całą swoją seniorską karierę w Serie A. W latach 2015-2017 reprezentował barwy Sassuolo. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobył cztery bramki i zanotował asystę. Rzymski klub chciałby przedłużyć kontrakt pomocnika. Jednak otoczenie zawodnika opóźnia negocjacje i wstrzymuje decyzję.

Pellegrini cieszy się również zainteresowaniem innych europejskich gigantów. Jego doświadczenie w Serie A oraz w reprezentacji Włoch sprawia, że jest obiektem pożądania wielu czołowych klubów, a Tottenham stara się wykorzystać szansę, by przekonać do gry w Premier League. Spurs zajmują 16. miejsce w tabeli i mają tylko pięć punktów nad strefą spadkową. Lepiej spisują się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie awansowali do 1/8 finału.